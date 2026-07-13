نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با اشاره به فلسفه قیام امام حسین (ع) گفت: رهبر شهید نیز همان راه سیدالشهدا را ادامه داد و برای صیانت از دین، نظام اسلامی و ایران اسلامی جان خود را فدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، آیت‌الله دژکام در مراسم بزرگداشت رهبر شهید که در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) شیراز برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین عنصر برای رهروان مکتب سیدالشهدا، حفظ دین و ارزش‌های الهی است؛ امام حسین (ع) فرمود اگر دین جدم جز با خون من پابرجا نمی‌ماند، پس‌ای شمشیر‌ها مرا در بر گیرید و رهبر شهید نیز در همین مسیر گام برداشت.

شهادت، والاترین افتخار مؤمنان

وی با بیان اینکه شهادت در راه خدا بالاترین افتخار برای انسان‌های مؤمن است، تصریح کرد: خون پاک این شهید بزرگوار در راه دفاع از آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی بر زمین ریخته شد و این افتخار بزرگی است که در اوج مرجعیت نصیب او شد.

امام جمعه شیراز تأکید کرد: راه و مکتب رهبر شهید، ادامه مسیر عاشورا و ضامن عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی است و ملت ایران با الهام از این مکتب، در دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی خود استوار خواهند ماند