کاروان پیاده انصارالحسین در بیستمین سال پیاده روی خود از مشهد به مقصد حرم امام حسین (ع) هر کدام با قدم هایی به نام و نیت یک شهید وارد خرمشهر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کاروان پیاده انصارالحسین از یکم خرداد حرکت خود را آغاز کرده و پس از خروج از خراسان رضوی به ترتیب از استان‌های خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان عبور کرد و امروز وارد خرمشهر شد.

کاروان انصارالحسین امروز در آستانه اربعین حسینی از آخرین مرز ایران مرز شلمچه وارد خاک عراق می‌شود.

این کاروان ۱۴۵ نفره با اعزام همه افراد ثبت نام شده شدند با کوچک‌ترین زائر ۹ سال و مسن‌ترین زائر ۸۸ ساله راهی کربلای معلی شد.

افراد حاضر در کاروان انصارالحسین هر یک به نیت یک شهید قدم بر می دارند از رهبر و قائد شهید امت تا حاج قاسم سلیمانی.

این کاروان به هیچ نهاد یا دستگاهی وابسته نیست و همه هزینه‌ها را زائران از محل نذورات مردمی و خیران تقبل می کنند و هیچ بودجه دولتی یا غیردولتی ندارد.

مسافت مشهد تا شلمچه ۱۷۴۰ کیلومتر و از آنجا تا کربلا ۵۴۰ کیلومتر است.