رئیس سازمان حج و زیارت و رئیس هیئت‌مدیره بانک سپه در دیداری مشترک، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تسهیل خدمات‌رسانی به زائران و تشکیل کمیته‌ای مشترک به‌منظور پیگیری برنامه‌های همکاری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در دیدار علی رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، با خسرو فرحی، رئیس هیئت‌مدیره بانک سپه، ظرفیت‌های همکاری میان دو مجموعه در حوزه خدمات‌رسانی به زائران مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، دو طرف بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ارتقای کیفیت خدمات در سفر‌های زیارتی تأکید کردند.

همچنین، چگونگی ارائه خدمات و راهکار‌های تسهیل فرآیند‌های مرتبط با خدمت‌رسانی به زائران، محور اصلی گفت‌و‌گو‌های این نشست بود. در پایان نیز مقرر شد کمیته‌ای مشترک با حضور کارشناسان سازمان حج و زیارت و بانک سپه تشکیل شود تا زمینه‌های همکاری و اجرای راهکار‌های عملیاتی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران را بررسی و پیگیری کند.

در ادامه این دیدار، رئیس هیئت‌مدیره بانک سپه با تشریح ظرفیت‌ها و خدمات این بانک، آمادگی بانک سپه را برای توسعه همکاری‌های مشترک با سازمان حج و زیارت در راستای بهبود و تسهیل خدمات به زائران اعلام کرد