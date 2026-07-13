به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام آمار جدید از تصادفات فوتی پایتخت، هشدار داد که بزرگراه‌ها به دلیل تخلفات و رفتار‌های پرخطر کاربران، به کانون اصلی سوانح مرگبار تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۶۰ درصد از کل تصادفات فوتی تهران در بزرگراه‌ها رخ داده، گفت: بزرگراه‌ها مسیر‌های ایمنی هستند که در کوتاهترین زمان ما را به مقصد میرسانند، اما تنها در صورتی که نکات ایمنی و قوانین کامل رعایت شود.

سرهنگ جوانبخت در خصوص تصادفات فوتی کاربران ترافیکی در بزرگراه‌ها گفت: بر اساس آمار، بیشترین قربانیان تصادفات بزرگراهی به ترتیب: عابران پیاده با فراوانی ۴۱ درصد رتبه دار تصادفات فوتی بزرگراهی هستند که تردد در بزرگراه برای آنها ممنوع است و در صورت لزوم باید از پل‌های عابر پیاده استفاده کنند.

وی ادامه داد: موتورسیکلت سواران با فراوانی۳۶ درصد بدلیل قدرت مانور بالای موتور سیکلت و ورود غیرمجاز به بزرگراه‌ها دومین رتبه دار تصادفات فوتی بزرگراهی پایتخت هستند و خودرو‌ها با فراوانی۲۳ درصد سومین رتبه را به خود اختصاص دادند.

سرهنگ جوانبخت در خصوص پر حادثه‌ترین بزرگراه‌های پایتخت افزود: بزرگراه آزادگان با فراوانی ۱۱ درصد در رتبه اول قرار دارد.

وی ادامه داد: آزادگان به دلیل کمربندی بودن، تردد انواع وسایل نقلیه سنگین و سبک، خستگی و خواب آلودگی رانندگان و عدم آشنایی با مسیر رتبه دار این بزرگراه‌های پر حادثه است.

به گفته رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ، بزرگراه شهید همدانی با فراوانی ۷ درصد در رتبه دوم و بزرگراه شهید زین الدین با فراوانی ۵ درصد در رتبه سوم قرار دارد که علت اصلی آن، تردد عرضی عابران پیاده از بزرگراه و عدم استفاده از پل‌های عابر است.

وی رکورددار زمان وقوع تصادفات فوتی بزرگراه‌های شهر تهران را بازه‌ی زمانی ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد اعلام و تصریح کرد: تاریکی هوا، سرعت بالا، خستگی و خواب آلودگی و تردد خودرو‌های سنگین (که ممنوعیتی در این ساعات ندارند)، از عوامل اصلی این آمار هستند.

سرهنگ جوانبخت رکور دار گروه سنی در تصادفات فوتی بزرگراهی پایتخت از ابتدای سال تا کنون را گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال خواند و افزود: این گروه سنی با فراوانی۲۷ درصد رکور دار فوتیان تصادفات بزرگراهی هستند،

وی ادامه داد: گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال با فراوانی ۱۹ درصد و ۶۵ سال به بالا با فراوانی۱۸ درصد در رتبه‌های بعدی هستند.

سرهنگ جوانبخت اصلی‌ترین دلایل وقوع تصادفات فوتی را ، عدم توجه به جلو با ۴۳ درصد و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه (ناشی از سرعت غیرمجاز، سبقت و لایی کشی) با ۳۲ درصدو تغییر مسیر ناگهانی با ۸ درصد خواند

رئیس مرکز برخط پلیس راهور بر ممنوعیت و خطرات توقف در حاشیه بزرگراه‌ها تأکید و تصریح کرد: طبق ماده ۱۵۹ آیین نامه، هرگونه توقف در حاشیه بزرگراه ممنوع و خطرناک است. در صورت نقص فنی ناگهانی، حتماً در شانه اضطراری توقف کرده و نسبت به ایمن سازی و نصب مثلث خطر اقدام کنید.