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رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر تشدید نظارت، پیشگیری از تخلفات و مقابله با تعرض به اراضی ملی تأکید کردند و تعیین و تثبیت حدود اراضی ملی را از مهمترین راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی دانستند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در دیدار با ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، راهکارهای تقویت همکاریهای مشترک برای صیانت از انفال، پیشگیری از وقوع تخلفات و مقابله با تصرف اراضی ملی را بررسی کرد.
در این نشست، دو طرف بر تقویت نظارت، اجرای دقیق قوانین، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از هرگونه تعرض به عرصههای ملی تأکید کردند.
همچنین تعیین و تثبیت حدود اراضی ملی و مستثنیات در مناطق دارای تعارض، از طریق نصب علائم مرزی و در صورت نیاز اجرای درختکاری مرزی، بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش اختلافات، پیشگیری از زمینخواری و حفاظت از منابع طبیعی مورد تأکید قرار گرفت.
رؤسای دو سازمان همچنین بر تداوم همکاریهای مشترک با هدف ارتقای سلامت اداری، افزایش شفافیت در فرآیندهای اجرایی، حفظ حقوق عمومی و تقویت حفاظت از منابع طبیعی کشور تأکید کردند.