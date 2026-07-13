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رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان از شناسایی و دستگیری ۶۶ کارچاقکن، شاهد دروغین، مدعی نفوذ در قوه قضائیه و جاعل عنوان در یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسینعلی ایزد رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان از شناسایی و دستگیری ۶۶ کارچاقکن، شاهد دروغین، مدعی نفوذ در قوه قضائیه و جاعل عنوان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: برای همه این افراد پرونده قضائی تشکیل شده و در تعدادی از پروندهها نیز احکام قضائی صادر شده است. با این اقدامات از تضییع، انتقال یا جابهجایی حدود ۸۳ میلیارد تومان وجوه نقد و اموال مردم جلوگیری شده است.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان هدف اصلی حفاظت و اطلاعات را صیانت از سلامت قوه قضائیه، پیشگیری از بروز آسیب و فساد در مجموعه قضائی، سازمانهای وابسته و نیروهای انسانی عنوان کرد و افزود: شناسایی و برخورد با فساد احتمالی در درون قوه قضائیه و همچنین در محیط پیرامونی و افراد مرتبط، از مأموریتهای اصلی این مجموعه است.
ایزد با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه صیانت و پیشگیری گفت: در یک سال گذشته ۸۱۲ اقدام صیانتی و پیشگیرانه در مجموعه قضائی استان انجام شده که بخشی از آن مربوط به وکلا و کارشناسان رسمی نیز بوده است.
وی همچنین از انجام ۲۳ اقدام قانونی در حوزه مقابله با فساد خبر داد و افزود: این پروندهها نیز علاوه بر کارکنان، موارد مرتبط با وکلا و کارشناسان رسمی را در بر میگیرد.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان با اشاره به نقش گزارشهای مردمی در کشف تخلفات گفت: بخش قابل توجهی از گزارشها از طریق بررسیهای میدانی، دستگاههای مرتبط، مراجعه حضوری به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات و تماس با سامانه ۱۲۷ دریافت میشود.
وی افزود: در یک سال گذشته هزار و ۴۸۰ نفر بهصورت حضوری به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان مراجعه کردهاند و ۴۳۰ گزارش نیز از طریق سامانه تلفنی ۱۲۷ ثبت و پیگیری شده است.