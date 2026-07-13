برای تأمین سلامت زائران و عزاداران؛
انجام بیش از ۱۲ هزار بازدید بهداشتی در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد
بازرسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد بیش از ۱۲ هزار بازدید از موکب ها، ایستگاه های صلواتی، محل های اسکان و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه، ۲۹۹ نفر از بازرسان سلامت محیط و کار در قالب برنامه های نظارتی ویژه، ۱۲ هزار و ۴۵ مورد بازدید از مراکز مرتبط با خدمات رسانی به زائران و عزاداران انجام دادند تا سلامت مواد غذایی، آب آشامیدنی و اماکن عمومی به صورت مستمر پایش شود.
دکتر فرشید وفا با اشاره به جزئیات این نظارت ها افزود: از مجموع بازرسی های انجامشده، ۷ هزار و ۸۱۲ مورد مربوط به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، یک هزار و ۹۵۳ مورد مربوط به ایستگاه های صلواتی، ۹۲۲ مورد مربوط به مراکز طبخ مواد غذایی و یک هزار و ۳۵۸ مورد نیز مربوط به اماکن عمومی و مراکز اسکان زائران بوده است.
دکتر وفا با بیان اینکه کنترل کیفیت آب آشامیدنی و سلامت مواد غذایی از مهم ترین محورهای این طرح نظارتی بود، اظهار کرد: در این مدت ۴ هزار و ۱۴۵ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی از شیرهای برداشت، ۲۵۵ مورد کلرسنجی تانکرهای آبرسان، ۱۸۰ مورد نمونه برداری از آب آشامیدنی و ۶ هزار و ۱۵ مورد سنجش مواد غذایی با استفاده از تجهیزات پرتابل انجام شد.
دکتر وفا همچنین با اشاره به برخورد قاطع با تخلفات بهداشتی گفت: در این بازه زمانی ۸۸۱ اخطار بهداشتی صادر، ۵۴ پرونده تخلف به مراجع قضایی معرفی و ۶ مرکز متخلف تعطیل شد. همچنین بیش از ۴ هزار و ۴۲ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی و غیرقابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج و به ۱۹۲ شکایت بهداشتی رسیدگی شد.