بازرسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد بیش از ۱۲ هزار بازدید از موکب‌ ها، ایستگاه‌ های صلواتی، محل‌ های اسکان و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی ، مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه، ۲۹۹ نفر از بازرسان سلامت محیط و کار در قالب برنامه‌ های نظارتی ویژه، ۱۲ هزار و ۴۵ مورد بازدید از مراکز مرتبط با خدمات‌ رسانی به زائران و عزاداران انجام دادند تا سلامت مواد غذایی، آب آشامیدنی و اماکن عمومی به‌ صورت مستمر پایش شود.

دکتر فرشید وفا با اشاره به جزئیات این نظارت‌ ها افزود: از مجموع بازرسی‌ های انجام‌شده، ۷ هزار و ۸۱۲ مورد مربوط به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، یک هزار و ۹۵۳ مورد مربوط به ایستگاه‌ های صلواتی، ۹۲۲ مورد مربوط به مراکز طبخ مواد غذایی و یک هزار و ۳۵۸ مورد نیز مربوط به اماکن عمومی و مراکز اسکان زائران بوده است.

دکتر وفا با بیان اینکه کنترل کیفیت آب آشامیدنی و سلامت مواد غذایی از مهم‌ ترین محورهای این طرح نظارتی بود، اظهار کرد: در این مدت ۴ هزار و ۱۴۵ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی از شیرهای برداشت، ۲۵۵ مورد کلرسنجی تانکرهای آبرسان، ۱۸۰ مورد نمونه‌ برداری از آب آشامیدنی و ۶ هزار و ۱۵ مورد سنجش مواد غذایی با استفاده از تجهیزات پرتابل انجام شد.

دکتر وفا همچنین با اشاره به برخورد قاطع با تخلفات بهداشتی گفت: در این بازه زمانی ۸۸۱ اخطار بهداشتی صادر، ۵۴ پرونده تخلف به مراجع قضایی معرفی و ۶ مرکز متخلف تعطیل شد. همچنین بیش از ۴ هزار و ۴۲ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی و غیرقابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج و به ۱۹۲ شکایت بهداشتی رسیدگی شد.