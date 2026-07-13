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مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی گفت: ورزشکاران استان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ عنوان قهرمانی در رقابتهای آسیایی و جهانی به دست آورده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی در مجمع عمومی سالیانه هیأت اسکیت استان با تأکید بر روند رو به رشد ورزش استان گفت: آذربایجانغربی امروز یکی از موفقترین دورههای تاریخ ورزش خود را سپری میکند و حاصل این موفقیتها، تلاش هیئتهای ورزشی، باشگاهها، مربیان، ورزشکاران و حمایت مسئولان استانی است.
سجاد بیرامی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، ضمن قدردانی از حضور جامعه ورزش استان در آیین تشییع شهدای اقتدار، اظهار کرد: جامعه ورزش و جوانان آذربایجانغربی همواره در کنار مردم و ارزشهای انقلاب اسلامی حضوری اثرگذار داشته و این روحیه ارزشی در کنار افتخارآفرینیهای ورزشی، سرمایه بزرگ ورزش استان محسوب میشود.
وی با اشاره به عملکرد درخشان ورزشکاران استان افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ عنوان قهرمانی در رقابتهای آسیایی و جهانی توسط ورزشکاران آذربایجانغربی به دست آمد که نشاندهنده ظرفیت کمنظیر استان در حوزه ورزش قهرمانی است.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با بیان اینکه نگاه ورزش استان فراتر از موفقیتهای مقطعی است، تصریح کرد: امروز باید برای حضور قدرتمند ورزشکاران استان در بازیهای آسیایی ناگویا و حتی المپیک برنامهریزی کنیم، چرا که ادبیات ورزش قهرمانی در آذربایجانغربی، اندیشیدن به سکوهای بزرگ جهانی است.
بیرامی با قدردانی از عملکرد هیأت اسکیت استان گفت: این هیأت طی سالهای اخیر از رشتههای موفق استان بوده و با بهرهگیری از ظرفیت باشگاههای فعال، مربیان توانمند و حضور مؤثر در فدراسیون، توانسته جایگاه قابل قبولی در کشور کسب کند که انتظار میرود این روند با قدرت بیشتری ادامه یابد.
وی با تأکید بر نقش باشگاهها در توسعه ورزش خاطرنشان کرد: ورزش حرفهای بر پایه باشگاهها شکل میگیرد و موفقیت قهرمانان نیز حاصل تلاش شبانهروزی مجموعههای باشگاهی است؛ از این رو باید حمایت از باشگاهها و استعدادیابی در اولویت هیئتهای ورزشی قرار گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین بر ضرورت برگزاری منظم مجامع سالیانه هیئتها تأکید کرد و گفت: این مجامع فرصتی برای هماندیشی، ارائه پیشنهادهای تخصصی، بررسی عملکرد و ترسیم مسیر آینده رشتههای ورزشی است و اعضای مجمع باید از این ظرفیت برای ارتقای هیئتها استفاده کنند.
بیرامی، انضباط اداری و مالی، برنامهمحوری، آموزش مستمر، توسعه فعالیت در تمامی شهرستانها، تعامل با دستگاههای مختلف، استفاده از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی، گسترش میزبانی مسابقات ملی و بینالمللی و توجه ویژه به خانوادهمحوری را از مهمترین الزامات موفقیت هیئتهای ورزشی برشمرد و افزود: توسعه پایدار ورزش تنها با مدیریت علمی، برنامهریزی بلندمدت و مشارکت همه ارکان ورزش امکانپذیر خواهد بود.
وی در پایان با تقدیر از پیشکسوتان، مربیان، داوران، اعضای هیئترئیسه و فعالان رشته اسکیت اظهار امیدواری کرد این هیأت با تکیه بر ظرفیتهای موجود، سهم بیشتری در افتخارآفرینی ورزش آذربایجانغربی در میادین ملی و بینالمللی ایفا کند.