سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و فریب شهروندان تحت عنوان رمالی، دعانویسی و طلسم، مبالغ کلانی از قربانیان دریافت می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه مسلم میر احمدی گفت: در پی ارجاع پرونده‌ای از شعبه پنجم دادیاری دادسرای ناحیه ۲ تهران مبنی بر شکایت تعدادی از شهروندان درباره کلاهبرداری از طریق رمالی، دعانویسی، طلسم و سرکتاب، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، به همراه اخذ اظهارات شکات، منجر به شناسایی هویت متهم و محل اختفای وی شد. پس از هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ دستور دستگیری، کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش در شمال تهران دستگیر کردند.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقادیر قابل توجهی دعا، طلسم، ادوات رمالی و تجهیزات الکترونیکی کشف و ضبط شد.

سرهنگ میر احمدی اظهار کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به کلاهبرداری از طریق فروش دعا، طلسم و مهره مار با تبلیغات گسترده در فضای مجازی اعتراف کرد و گفت حدود چهار سال است با وعده‌هایی نظیر بخت‌گشایی، افزایش رزق، بازگشت معشوق و باطل کردن سحر و طلسم، از شهروندان مبالغی بین ۵۰۰ هزار تا ۷ میلیون تومان دریافت می‌کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد ماهیانه وی از این طریق بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی افزود: متهم همچنین اعتراف کرد که با وجود نداشتن هیچ‌گونه دانش دینی یا تسلط به زبان عربی، دعا‌ها را با مبالغ اندک از بازار‌های اطراف اماکن زیارتی تهیه و سپس با تبلیغات در کانال‌های فضای مجازی به فروش می‌رسانده است. همچنین برای دریافت وجوه از کارت‌های بانکی متعلق به افراد دیگر استفاده می‌کرد و در ازای آن ماهانه مبالغی به صاحبان حساب‌ها پرداخت می‌کرد.

سرهنگ میر احمدی تصریح کرد: با راهنمایی متهم، تعداد زیادی کارت بانکی متعلق به افراد دیگر و همچنین سیم‌کارت‌های متعدد متعلق به اپراتور‌های مختلف کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات و اعتراف به بزه انتسابی، با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان تهران بزرگ شد و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات احتمالی این پرونده همچنان ادامه دارد.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست فریب تبلیغات افراد سودجو در فضای مجازی با عناوینی مانند رمالی، دعانویسی، بخت‌گشایی و رفع طلسم را نخورند و در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را از طریق مراجع قانونی و پلیس گزارش کنند.