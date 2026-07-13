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کیل گیری از زنبورستان ۲۵۰ کلنی در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لردگان هدف از اجرای عملیات کیلگیری را برآورد دقیق میزان تولید عسل و مستندسازی رکوردها برای انتخاب و الگوسازی برای سایر تولیدکنندگان دانست.
اسلام نادری افزود: عملیات کیل گیری با حضور تیمهای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شد.
در استان چهارمحال و بختیاری ۲هزار و ۵۳۴ زنبورستان با حدود ۳۰۲ هزار کلنی زنبور عسل فعالیت میکنند.
شهرستان لردگان در فاصله ۱۹۸ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.