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تا پایان هفته شاهد جوی نسبتاً آرام و پایدار و بدون بارش همراه با افزایش سرعت وزش باد بویژه در نیمه جنوبی آذربایجان غربی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد جوی آرام و پایدار همراه با تداوم گرمای هوا در آذربایجان غربی بودیم.
اما بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با حاکمیت الگوی پرارتفاع جنب حاره بر منطقه، تا پایان هفته شاهد جوی نسبتاً آرام و پایدار و بدون بارش در سطح استان خواهیم بود، هرچند طی روزهای دوشنبه و سه شنبه و با افزایش گرادیان خطوط فشاری در سطح زمین، بر سرعت وزش باد بویژه در نیمه جنوبی استان افزوده شده و در برخی ساعات نسبتاً شدید پیش بینی میشود.
از نظر دمایی نیز با استمرار الگوهای تابستانی در منطقه، طی روزهای آتی تغییرات چندان محسوس دمایی در سطح استان روی نداده و گرمای هوا در نقاط مختلف استان همچنان تداوم خواهد داشت؛ لذا طبق هشدار سطح زرد شماره ۲۲ صادر شده در اداره کل هواشناسی استان، ضروری است در مصرف حاملهای انرژی صرفه جویی لازم را اعمال و نکات ایمنی زیر را رعایت کنند.
- خودداری از برپایی آتش در طبیعت و جنگل - اجتناب گروههای حساس از فعالیت در فضای باز بویژه در ساعات گرم روز - تدارک برق اضطراری و کنترل دما و رطوبت در سالنهای پرورشی - انجام عملیات کشاورزی در ساعات خنک روزو - توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی
در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاههای بوکان با ۳۸.۶+ و تکاب با ۱۳.۱+ درجه سلسیوس به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ایستگاه فرودگاه ارومیه نیز بین ۱۶.۸+ تا ۳۳.۰+ درجه سلسیوس گزارش شد.