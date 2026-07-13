تاکنون ۳۰ هزار نفر اصفهانی برای تشرف به پیاده‌روی اربعین حسینی با مراجعه به سامانه سماح، آمادگی خود را برای حضور در این راهپیمایی عظیم و معنوی ثبت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه ثبت نام به سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir تا سیزدهم مردادماه روز اربعین ادامه دارد گفت: با توجه به حجم بالای تقاضا و برای پیشگیری از ایجاد اختلال در سامانه‌ها و تسهیل در ارائه خدمات، شهروندان در اسرع وقت نسبت به قطعی کردن ثبت‌نام خود اقدام کنند.

حجت‌الاسلام حسین اژدری با بیان اینکه زائران اربعین برای ایمنی بیشتر و بهتر حتما در سامانه سماح ثبت نام کنند افزود: زائران با ثبت نام در این سامانه بیمه می‌شوند و در صورت مشکل و حادثه می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.

وی گفت: حوادث و اتفاقات در هر سفری ممکن است رخ دهد و در صورتی که زائران اربعین در سامانه سماح ثبت نام نکرده باشند نمی‌توانند از مزایای بیمه اربعین بهره‌مند شوند.

وی افزود:برای جلوگیری از تراکم جمعیت و ازدحام در نقاط مرزی، زائران باید در زمان ثبت‌نام، مرز خروجی خود را متناسب با ظرفیت‌های اعلام‌شده انتخاب کرده و از همان مرز تعیین‌شده اقدام به خروج از کشور کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان افزود: درج یک شماره تلفن همراه معتبر و در دسترس در سامانه سماح برای هر زائر یا سرپرست کاروان الزامی است.

در حال حاضر از روز ثبت نام اربعین حسینی در سامانه سماح که از ۹ تیر آغاز شده استان اصفهان پس از تهران، خراسان رضوی و خوستان در جایگاه چهارم کشور قرار دارد.