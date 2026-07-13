راه‌اندازی سامانه برخط و هوشمند صدور پلاک ویژه خودروی جانبازان

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: وب سرویس صدور پلاک ویژه خودرو ایثارگران در حال حاضر به صورت برخط و هوشمند راه‌اندازی و در بستر عملیاتی قرار گرفته است.