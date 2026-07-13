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مدیرکل استاندارد استان، از اجرای طرح نظارت و کنترل بیش از ۳۰۰ نازل سوخت موجود در جایگاه عرضه سوخت مایع و CNG در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سید مهدی حسینی گفت: در راستای تحقق اهداف سازمان ملی استاندارد ایران، صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی، در سال ۱۴۰۵ از تعداد ۳۰۰ نازل سوخت مایع و CNG موجود در جایگاه عرضه سوخت در استان، بازرسی به عمل آمده است.
وی افزود: برای نظارت بر صحت عملکرد نازلهای سوخت مایع، مطابق قوانین و دستور العملهای سازمان ملی استاندارد ایران طی انجام بازدیدهای مشترک با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، از جایگاههای سوخت مایع در استان خراسان شمالی بازرسی بعمل آمده و نازلهای سوخت مورد آزمون قرار گرفتند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه نازلهای سوخت مایع از تجهیزات اندازه گیری حجم محسوب میشوند، صحت عملکرد آنها تاثیر مستقیمی بر رعایت حقوق شهروندان دارد، از این رو، نظارت دقیق و مستمر بر این تجهیزات به صورت دورهای در دستور کار قرار دارد و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت یا خطا در عملکرد نازلها، اقدامات قانونی از جمله پلمپ تجهیزات معیوب و الزام مالک جایگاه به رفع نقص، انجام میشود.
حسینی خاطر نشان کرد: در صورتیکه شهروندان مغایرتی در صحت عملکرد نازل جایگاههای مشاهده کردند، از طریق سامانه ۱۵۱۷ موضوع را به این اداره کل اطلاع دهند تا کارشناسان استاندارد در راستای دفاع از حقوق مصرف کنندگان موضوع را پیگیری نمایند.