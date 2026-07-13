اداره‌کل دامپزشکی قم از شناسایی و برخورد قضایی با عوامل توزیع گوشت‌های غیرمجاز و ناسالم در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اداره‌کل دامپزشکی قم اعلام کرد: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی و صیانت از سلامت عمومی، شبکه توزیع گوشت‌های غیرمجاز در استان شناسایی و عوامل آن به دستگاه قضایی معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، متخلفان با جعل برچسب و بسته‌بندی، گوشت‌های غیرمجاز و ناسالم را در رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها، مراکز تهیه غذا و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌کردند.

با حکم مراجع قضایی، متهمان این پرونده به ۱۹ ماه حبس و ۶ سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با تولید و توزیع فرآورده‌های خام دامی محکوم شدند.

اداره‌کل دامپزشکی قم با تأکید بر تداوم نظارت بر زنجیره تأمین مواد غذایی، اعلام کرد با هرگونه اقدام سودجویانه که سلامت شهروندان را به خطر اندازد، بدون اغماض برخورد خواهد شد و از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش کنند.