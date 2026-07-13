گندمزار‌های آبی و دیم آباده در شمال فارس، به بار نشستند

گندمزار‌های آبی و دیم آباده در شمال فارس، به بار نشستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی آباده گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت گندم آبی و دیم از بیش از ۱۷ هزار هکتار مزارع خود هستند و پیش بینی می‌شود بیش از ۲۳ هزار تن گندم برداشت کنند.

خسروی با بیان اینکه این محصول با ۱۰۰ دستگاه کمباین در حال برداشت است ، افزود: میهن، پیشگام و حیدری از ارقام کشت شده این محصول است.

وی بیان کرد: ایستگاه پایانی برداشت گندم این شهرستان در دهستان خسروشیرین است که تا نیمه شهریور ادامه دارد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.