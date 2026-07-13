پیشبینی ثبتنام یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز مقاطع تحصیلی مختلف در مدارس خوزستان
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: پیشبینی میشود حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز در مقاطع پیشدبستانی، دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم برای سال تحصیلی جدید ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، ناصر علیفر با بیان اینکه فرآیند ثبتنام دانش آموزان در مدارس همچنان در حال انجام است، اظهار کرد: از والدینی که هنوز فرزندان خود را در پایه اول ثبتنام نکردهاند، میخواهیم هر چه سریعتر نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی بر ثبتنام کتابهای درسی تاکید کرد و افزود: امیدواریم از اول مهرماه همه دانشآموزان با کتاب در کلاسهای درس حاضر شوند.
علی فر بیان داشت: پیش بینی میشود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی شامل پیشدبستانی، دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم برای سال تحصیلی جدید ثبتنام کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان درباره مشکلات مالی خانوادهها در فرآیند ثبتنام گفت: براساس دستور وزیر آموزش و پرورش، در زمان ثبتنام هیچ وجهی به جز حق بیمه دانشآموزی از دانشآموزان دریافت نمیشود.
علیفر افزود: این ممنوعیت شامل مدارس دولتی، سمپاد، نمونه دولتی، شاهد و هیات امنایی میشود و تنها مدارس غیردولتی مطابق ضوابط خود اقدام به دریافت وجه میکنند.
وی با تاکید بر اینکه دریافت هرگونه وجه اجباری در زمان ثبتنام ممنوع است، گفت: از خانوادهها میخواهیم در صورت مواجهه با چنین درخواستی، مراتب را از طریق بازرسی ادارات آموزش و پرورش یا سامانه شکایت ادارهکل پیگیری کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان همچنین عنوان کرد: کمکهای اختیاری به مدرسه نیز نباید در زمان ثبتنام و در ماههای مرداد و شهریور دریافت شود.
وی درباره روند ثبتنام دانشآموزان در پایههای مختلف میگوید: دانشآموزان پایه هفتم در حال پیشثبتنام در مدارس هستند و ثبتنام پایه دهم نیز پس از اعلام نتایج هدایت تحصیلی آغاز میشود. همچنین ثبتنام دانشآموزان میانپایه(پایههای دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم، توسط مدیران مدارس و بدون نیاز به مراجعه اولیا انجام میشود.
علیفر در پایان با اشاره به آمار ثبتنام کتابهای درسی اظهار کرد: حدود ۹۶ درصد از دانشآموزان میانپایه نسبت به ثبتنام کتب درسی خود اقدام کردهاند و تنها ۴ درصد باقی ماندهاند که همکاران ما پیگیر تکمیل این فرآیند هستند.