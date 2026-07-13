رئیس مجمع نمایندگان استان یزد: ملت قهرمان ما در بحث انتقام از قاتلان رهبر، پیشگام این حرکت خواهند بود تا آنجا که آرامش از این جنایتکاران سلب شده و در نهایت به نتیجه جنایت خود برسند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار با اشاره به پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به مناسبت تشییع باشکوه قائد شهید امت گفت: پیام رهبر معظم انقلاب علاوه بر اینکه پیامی احساسی بود، پیامی حماسی بود چراکه علاوه بر نگاه هویتی به نهضت ملت ما که همان هویت حسینی است، بر ضرورت انتقام از قاتلان نیز تاکید دارد.

وی افزود: در این پیام نکته بسیار مهمی وجود دارد؛ اینکه لزوما انتقام را یک ایرانی انجام نمی‌دهد، بلکه در سراسر جهان انسان‌های آزاده‌ای وجود دارند که هر کدام ممکن است بخشی از این وظیفه را بر عهده بگیرند.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس ادامه داد: ملت قهرمان ما در بحث انتقام پیشگام این حرکت خواهند بود تا آنجا که آرامش از این جنایتکاران سلب شده و در نهایت به نتیجه جنایت خود برسند.