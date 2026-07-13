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شهردار شیراز از آغاز اجرای همزمان چندین طرح بزرگ پارکینگ طبقاتی در نقاط مختلف این کلانشهر خبر داد و اعلام کرد که با تکمیل این طرحها، ظرفیت پارکینگهای عمومی شیراز به بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ خودرو خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، محمدحسن اسدی گفت: هماکنون عملیات اجرایی پارکینگهای طبقاتی در سه نقطه مهم شهر شامل پارکسوار احمدی، پارکینگ غدیر و پایانه کاراندیش با ظرفیت بیش از ۲۵۰۰ خودرو در حال اجراست.
شهردار شیراز با تأکید بر طرح پارکسوار احمدی اظهار داشت: این طرح در خیابان احمدی شمالی (یکی از پرترددترین محورهای شهر) در زمینی به مساحت ۴۶ هزار مترمربع در حال احداث است. این مجموعه شامل بخش پارکینگ سواری با چهار طبقه زیرزمین و چهار طبقه روی زمین است که حدود ۱۶۰۰ جای پارک ایجاد میکند.
اسدی خاطرنشان کرد: جانمایی و ظرفیتسنجی این طرحها بر اساس مطالعات میدانی و تحلیل دادههای ترافیکی انجام شده است. بهرهگیری از سامانههای هوشمند، اتصال به حملونقل عمومی و کاهش پارکهای دوبل از دیگر اهداف این طرحهاست.
وی تأکید کرد: بهرهبرداری از این طرحها گامی مؤثر در ساماندهی ترافیک شهری، کاهش توقفهای غیرمجاز و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد بود