با اجرای طرح کشت قراردادی کشاورزان پارس آباد دوباره به کشت محصول آفتابگردان محصول روی آورده‌اند و پیش بینی شده از سطح ۳۰۰ هکتار مزارع آفتابگردان پارس آباد بیش از ۹۰۰ تن محصول برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نبود حمایت کافی از کشاورزان منطقه پارس‌آباد برای کشت محصول آفتابگردان در سال‌های اخیر باعث شده بود کشت این محصول عملاً کنار گذاشته شود.

حالا با اجرای طرح کشت قراردادی کشاورزان منطقه دوباره به این محصول روی آورده‌اند.

امسال پیش بینی شده از سطح ۳۰۰ هکتار مزارع آفتابگردان پارس آباد بیش از ۹۰۰ تن محصول برداشت شود.