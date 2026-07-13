به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، نماینده ولی فقیه در گیلان صبح امروز در دیدار جمعی از مدیران و کارکنان اداره کل مالیاتی گیلان که به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی، در دفتر نماینده ولی فقیه در مصلای امام خمینی رشت برگزار شد، با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی گفت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و ازخودگذشتگی شهداست و همه مسئولان باید خدمت صادقانه به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به جایگاه مالیات در آموزه‌های اسلامی افزود: اصل مالیات نه تنها در تعالیم اسلام، بلکه در تمام جوامع بشری، مورد تأکید قرار گرفته است و امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) نیز در نامه شماره ۲۶ نهج‌البلاغه به برخى از مأموران مالیات که در سال ۳۶ هجرى براى فرماندار اصفهان مخنف بن سلیم فرستاده شد، بر رعایت عدالت، پاکدستی، امانت‌داری و حسن رفتار با مردم تأکید کرده بودند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان، پاکدستی، اخلاص، رعایت اخلاق و تکریم مردم را از مهم‌ترین ویژگی‌های کارگزاران نظام مالیاتی دانست و گفت: اعتماد مردم، سرمایه اصلی نظام مالیاتی است و هر اقدامی که به افزایش این اعتماد منجر شود، به استحکام نظام اداری و اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

آیت‌الله فلاحتی با قدردانی از حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت هوشمندسازی و توسعه خدمات دولت الکترونیک، افزود: هر اندازه فرآیند‌های مالیاتی هوشمندتر شوند، سرعت، دقت و شفافیت افزایش یافته و مراجعات حضوری مردم کاهش پیدا می‌کند، اما در کنار هوشمندسازی، راستی‌آزمایی و نظارت نیز باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و زودبازده تأکید کرد و گفت: سیاست‌های مالیاتی باید ضمن تأمین درآمد‌های عمومی، از تولید و اشتغال نیز پشتیبانی کند و همچنین با توجه به شرایط خاص استان گیلان و اقلیم آن، شایسته است بخشی از درآمد‌های مالیاتی در مسیر توسعه و رفع نیاز‌های این استان هزینه شود.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان نیز در این نشست با گرامیداشت هفته فرهنگ مالیاتی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: کارکنان نظام مالیاتی با وجود همه دشواری‌ها و حوادث سال گذشته، با تلاش و همدلی، مسئولیت خطیر تأمین منابع پایدار دولت را دنبال کردند و خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نساختند.

صیاد زمردی با بیان اینکه تحقق عدالت مالیاتی و هوشمندسازی فرآیند‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی است، افزود: تمرکز بر حمایت از صاحبان مشاغل کوچک، کاهش هزینه‌های انجام تکالیف مالیاتی و در مقابل، مقابله با فرار مالیاتی و وصول مالیات از مؤدیان بزرگ و پرریسک، از رویکرد‌های اصلی این سازمان به شمار می‌رود.

وی استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را گامی مؤثر در تسهیل امور صاحبان مشاغل دانست و گفت: اجرای این ظرفیت قانونی موجب شده بخش قابل توجهی از مؤدیان بدون تشریفات پیچیده و با سهولت بیشتری تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند و در سال گذشته نیز مالیات قطعی حدود ۹۰ درصد مؤدیان مشمول این تبصره در استان گیلان صفر شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان با اشاره به نقش مالیات در توسعه کشور، افزود: منابع حاصل از مالیات، به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده، نقش مهمی در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه خدمات شهری و روستایی دارد و اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» نیز امکان مشارکت مؤدیان در انتخاب پروژه‌های عمرانی را فراهم کرده است.

وی همچنین از افزایش چشمگیر استرداد مالیات، به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: توسعه خدمات هوشمند و اصلاح فرآیند‌ها موجب تسریع در استرداد مطالبات مؤدیان شده و این موضوع در حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار تأثیرگذار بوده است.