به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ماموران انتظامی شهرستان سربیشه هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور اصلی به یک دستگاه تریلی مشکوک و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

سردار شجاعی نسب گفت: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، مقدار ۱۶ کیلو و ۳۲۰ گرم هروئین و مقدار ۶۲ کیلو ۷۶۰ گرم شیشه که از مرز‌های شرقی کشور وارد شده و به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود کشف کردند.

وی افزود: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد، که به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار شجاعی نسب گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی به صورت شبانه روزی تمام حوزه سرزمینی خراسان جنوبی را رصد می‌کند و اجازه هیچ گونه ناامنی و جولان به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد داد.