به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۲۲۴.۶ کیلومتر از هوانگ یوآن تا من یوآن برگزار شد به این شرح است:

۱- گابریله بسه گا از ایتالیا - تیم پولتی ۵:۱۷:۴۲ ساعت

۲- مارکو ماننتی از ایتالیا - باردیانی زمان مشابه

۳- رامان سیشکو از بلاروس - لی نینگ زمان مشابه

در این مرحله سعید صفرزاده رکابزن ایرانی تیم کینگ‌های تیان یونده با زمان مشابه در رده ۵۰ و علی لبیب دیگر رکابزن ایرانی این تیم با ۳۸:۱۰ دقیقه اختلاف در رده ۱۱۵ جای گرفتند.

در رده بندی کلی تور کینگ‌های، گابریله بسه گا از ایتالیا و تیم پولتی با مجموع زمانی ۷:۴۵:۲۳ ساعت پیشتاز شد و مارکو ماننتی از ایتالیا و تیم باردیانی با ۶ ثانیه اختلاف دوم و خوناتان کایسدو از اکوادور و تیم چنگدو با زمان مشابه سوم هستند. صفرزاده در رده ۶۲ و لبیب در رده ۱۳۰ قرار دارند.

در تاریخ تور کینگ‌های که از سال ۲۰۰۲ سابقه برگزاری دارد، هنوک مولوبرهان رکابزن اریتره‌ای با ۲ قهرمانی رکورد دار است و حسین عسکری از ایران با یک قهرمانی، نایب قهرمانی و سومی در رده دوم قرار دارد.

در سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ قادر میزبانی و در سال ۲۰۰۶ حسین عسکری نایب قهرمان شدند، در سال ۲۰۰۸ عسکری سوم، در سال‌های ۲۰۱۰ عسکری، ۲۰۱۲ حسین علیزاده و در سال ۲۰۱۳ میرصمد پورسیدی قهرمان شدند و در سال ۲۰۱۵ علیزاده نایب قهرمان شد.