به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به اینکه پرونده ثبت جهانی آسباد‌ها به‌صورت مشترک میان سه استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان در حال تدوین است، گفت: در صورت ثبت این پرونده به نام ایران، افغانستان نیز به عنوان بخشی از این میراث فرهنگی به آن خواهد پیوست.

فرهادی با بیان اینکه زمان بسیار محدودی برای تکمیل پرونده وجود دارد، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و مصوبات نشست مشهد با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، تمامی اقدامات فنی، مطالعاتی و اجرایی باید تا دی‌ امسال به پایان برسد و هرگونه تعلل، این فرصت تاریخی را از کشور خواهد گرفت.

وی تشکیل کمیته‌های راهبری استانی، تکمیل مستندسازی فنی، انجام مطالعات مردم‌شناسی و تطبیقی، ساماندهی عرصه و حریم آسبادها، رفع معارضات، تأمین اعتبارات و برگزاری جلسات منظم پایش را از مهم‌ترین مصوبات این طرح برشمرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: ثبت جهانی تنها به معنای کسب یک عنوان نیست، بلکه باید زمینه‌ساز رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و تولید ثروت برای مردم استان باشد.

فرهادی با اشاره به اینکه بیشترین آسباد‌های کشور در خراسان جنوبی قرار دارد، گفت: با وجود این ظرفیت ارزشمند، بسیاری از مردم کشور آسباد‌ها را تنها با نشتیفان خراسان رضوی می‌شناسند و لازم است اطلاع‌رسانی گسترده‌ای برای معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی انجام شود.

وی از رسانه‌ها، صداوسیما، فضای مجازی و دستگاه‌های فرهنگی خواست در معرفی این میراث جهانی نقش فعال‌تری ایفا کنند و افزود: مشارکت مردم در حفاظت و احیای آسباد‌ها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت پرونده ثبت جهانی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین از فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مرتبط خواست با همکاری کامل، مشکلات عرصه و حریم آسباد‌ها را برطرف کرده و زمینه مرمت، راه‌اندازی و احیای این سازه‌های تاریخی را فراهم کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با بیان اینکه بیشترین تعداد آسباد‌های کشور در این استان قرار دارد، گفت: با وجود نزدیک به ۳۰۰ آسباد در سه استان، هنوز حتی یک آسباد در خراسان جنوبی به‌صورت کامل راه‌اندازی نشده و چرخه فعالیت سنتی آن فعال نیست.

برآبادی افزود: در سال‌های گذشته اعتبارات ملی اختصاص یافته به خراسان جنوبی برای مرمت آسباد‌ها بسیار ناچیز بوده و در برخی سال‌ها اعتبار ملی یا استانی به این حوزه اختصاص نیافته است.

وی دو اولویت اصلی برای ثبت جهانی آسباد‌ها را مرمت و راه‌اندازی آسباد‌ها و آزادسازی عرصه و حریم آثار عنوان کرد و هشدار داد در صورت رفع نشدن مشکلات حریم، حتی با تکمیل عملیات مرمت نیز امکان ثبت جهانی این آثار وجود نخواهد داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی بر ضرورت تأمین اعتبارات ملی، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی، مشارکت سرمایه‌گذاران و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف ملی تأکید کرد.