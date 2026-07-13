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فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق حرفهای جیببر در جنوب غرب پایتخت و کشف ۲۴ دستگاه تلفن همراه مسروقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه شهرام سلطانی گفت: در پی افزایش وقوع سرقتهای جیببری در محدوده جنوب غرب تهران، بهویژه در مسیرهای تردد اتوبوسهای تندرو (BRT) و در میان مسافران، با تشکیل پروندههای متعدد و شکایت شهروندان، رسیدگی تخصصی به این پروندهها در دستور کار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری از سرقت، نقاط جرمخیز و آلوده شناسایی و تحت پوشش انتظامی و اطلاعاتی قرار گرفت. در ادامه، کارآگاهان تیم مبارزه با جیببری این پایگاه با اجرای گشتهای نامحسوس در محلهای هدف، موفق شدند دو سارق حرفهای را حین ارتکاب سرقت تلفن همراه از مسافران به شیوه جیببری، به صورت جرم مشهود دستگیر کنند.
فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و مواجهه با مستندات و ادله جمعآوریشده، به ارتکاب دهها فقره سرقت جیببری اعتراف کردند. در ادامه و با راهنمایی آنان، مأموران به مخفیگاه متهمان اعزام شده و در بازرسی از محل، ۲۴ دستگاه تلفن همراه مسروقه از برندهای آیفون و سامسونگ را کشف و ضبط کردند.
سرهنگ سلطانی ادامه داد: با انجام اقدامات تخصصی پلیسی، تاکنون هویت ۱۸ نفر از مالباختگان شناسایی شده و پس از دعوت از آنان به پایگاه، تلفنهای همراه کشفشده به مالکان قانونی مسترد شده است.
وی خاطرنشان کرد: متهمان با دستور مقام قضایی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار دارند و تحقیقات برای کشف سایر سرقتهای احتمالی، شناسایی دیگر مالباختگان و همچنین دستگیری خریداران اموال مسروقه همچنان ادامه دارد.
فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان به شهروندان توصیه کرد هنگام استفاده از وسایل حملونقل عمومی، بهویژه در ساعات شلوغ، از نگهداری تلفن همراه و اشیای قیمتی در جیبهای در دسترس خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.