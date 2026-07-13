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موج گرما کردستان را فراگرفته و دمای هوا در برخی نقاط به ۴۲ درجه و آستانه هشدار رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، گرمای تابستان امسال برای مردم کردستان طاقتفرسا شده و زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده است.
این موج گرما که افزایش مصرف آب و برق را هم به دنبال داشته است تنها یک افزایش دمای معمولی نیست، بلکه به گفته کارشناسان هواشناسی، نیازمند توجه و رعایت توصیههای پیشگیرانه است.
سالمندان، کودکان، بیماران و افرادی که به دلیل شرایط شغلی ناچار به فعالیت در فضای باز هستند، بیش از دیگران با تبعات این گرما مواجه هستند و میطلبد به توصیههای ایمنی و مدیریت مصرف انرژی توجه بیشتری داشته باشند.
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، هوای گرم در روزهای آینده نیز در استان تداوم دارد و دمای هوا در برخی مناطق به ویژه نقاط گرمتر استان افزایش مییابد.
مدیرکل هواشناسی استان کردستان، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشهها و خروجی مدلهای هواشناسی، در روزهای آینده هوای استان عمدتاً پایدار است و دمای هوا در بیشتر مناطق روند افزایشی خواهد داشت.
رحیم صدیقی افزود: پیشبینیها نشان میدهد در برخی ساعات روز، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد بوده و در برخی نقاط، غبار رقیق دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی کردستان با بیان اینکه افزایش دما در روزهای پیشرو محسوس خواهد بود، گفت: بیشینه دما در برخی شهرستانهای استان به محدودههای قابل توجهی خواهد رسید و لازم است بهویژه افراد آسیبپذیر، از حضور طولانیمدت در فضای باز در ساعات گرم روز خودداری کنند.
صدیقی با اشاره به اینکه گرمای هوا میتواند پیامدهایی برای سلامت عمومی داشته باشد، تصریح کرد: شهروندان باید توصیههای لازم را برای پیشگیری از گرمازدگی جدی بگیرند و با مصرف کافی آب، کاهش فعالیتهای سنگین در ساعات اوج گرما، استفاده از پوشش مناسب و توجه به وضعیت سالمندان و کودکان ازگرمازدگی پیشگیری کنند.
صدیقی همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: افزایش استفاده از وسایل سرمایشی در روزهای گرم، فشار بیشتری بر شبکه برق وارد میکند و همراهی مردم در زمینه مصرف بهینه میتواند از بروز مشکلات جلوگیری کند.
در کنار هشدارهای هواشناسی، آنچه امروز بیش از هر چیز احساس میشود، نیاز به آمادگی دستگاههای خدماترسان و توجه جدی شهروندان به تغییرات اقلیمی است؛ چراکه گرمای شدید دیگر تنها یک پدیده فصلی نیست و میتواند بر سلامت مردم، منابع آب و فعالیتهای روزمره اثرگذار باشد. از سوی دیگر احتمال وقوع هر گونه آتشسوزی هم وجود دارد.
کردستان در روزهای پیشرو روزهای داغی را تجربه خواهد کرد؛ روزهایی که عبور ایمن از آن، نیازمند همکاری مردم، اطلاعرسانی دقیق دستگاههای مسئول و رعایت توصیههای کارشناسی است.
بر اساس اعلام مدیرکل هواشناسی استان کردستان، دمای هوا در سنندج به ۴۲ درجه، سروآباد: ۴۲ درجه، مریوان: ۳۸ درجه، سقز: ۳۸ درجه، قروه: ۳۶ درجه و بیجار: ۳۶ درجه رسیده است.