مدیرعامل آتشنشانی یاسوج از مهار حریق گسترده در یک مجتمع ۷ طبقه خبر داد و گفت: با حضور بهموقع تیمهای عملیاتی، از سرایت آتش به واحدهای مسکونی جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمد رستمی، مدیرعامل آتشنشانی یاسوج گفت: ساعت ۴ بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتشسوزی در خیابان سردار جنگل شمالی، بلافاصله تیمهای اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند. رستمی افزود: در این عملیات ۱۲ نفر از نیروهای متخصص آتشنشانی به همراه دو دستگاه خودروی سبک و سنگین حضور داشتند. مدیرعامل آتشنشانی یاسوج گفت: کانون حریق در طبقه همکف این ساختمان ۷ طبقه که کاربری تجاری (فروشگاه پوشاک و کیف) داشت، بود؛ با سرعت عمل همکاران، شعلهها پیش از سرایت به طبقات مسکونی مهار شد. رستمی اضافه کرد: این حادثه خسارت جانی نداشته، اما خسارات مالی قابلتوجهی به بخش تجاری وارد شده است که علت دقیق حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.