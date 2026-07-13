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تولید و صادرات گل محمدی از شهرستان سپیدان به کشور فرانسه، علاوه بر ارزآوری، موجب اشتغالزایی شده است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست معاونت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اعلام این خبر گفت: یک واحد تولیدی در سپیدان با اخذ گواهینامه بینالمللی ارگانیک و زیر کشت بردن ۷ هکتار زمین، موفق به صادرات محصولات خود شامل گلاب، اسانس و غنچه خشک به بازار فرانسه شده است.
حشمتاله صادقی با بیان اینکه این طرح برای ۱۰ نفر به صورت دائم و ۴۰ نفر بهطور موقت اشتغالزایی داشته است، افزود: فارس با ۶ هزار و ۹۶۱ هکتار سطح زیرکشت، رتبه نخست تولید گل محمدی در کشور را در اختیار دارد.
وی با اشاره به اینکه داراب و فیروزآباد قطبهای اصلی تولید این محصول در استان هستند، بر ضرورت توسعه کشتهای استاندارد و ارگانیک برای افزایش توان رقابتپذیری در بازارهای جهانی تأکید کرد.