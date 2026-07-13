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با موافقت مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق، ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای اصلاح و توسعه شبکه توزیع برق روستایی شهرستان کنارک به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار کنارک گفت: این اعتبار به منظور رفع افت ولتاژ در مناطق روستایی، توسعه و بهسازی شبکه برق و اجرای طرحهای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف اختصاص یافته و گامی مؤثر در ارتقای پایداری شبکه و بهبود خدمات برقرسانی به شهروندان خواهد بود.
یونس حقانی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب شرب برای شهروندان و روستاهای شهرستان، خواستار تسریع در اجرای اقدامات عملیاتی برای رفع کمبود آب، تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر از خط انتقال جدید، افزایش پایداری شبکه آبرسانی و تأمین آب مورد نیاز مناطق دارای تنش آبی شد.
وی بر تداوم آبرسانی سیار به مناطق دچار کمبود آب تا زمان رفع کامل مشکلات تأکید کرد و خواستار بسیج تمامی ظرفیتهای شرکت آب و فاضلاب استان برای کاهش دغدغههای مردم شد.
فرماندار کنارک با بیان اینکه تأمین آب شرب از مهمترین مطالبات شهروندان است، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای آبرسانی، رفع نواقص خطوط انتقال، افزایش ظرفیت تأمین آب و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز قطعیهای مکرر تأکید کرد