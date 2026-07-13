تخریب ساخت‌ و ساز غیرمجاز در فرخشهر چهارمحال و بختیاری

تخریب ساخت‌ و ساز غیرمجاز در فرخشهر چهارمحال و بختیاری

به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با اجرای سراسری مرحله سوم طرح حکاک (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) در کشور، این طرح در شهرستان فرخشهر به مرحله اجرا درآمد.

یوسف باقری افزود: هدف از اجرای این طرح صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در بستر اراضی زراعی و باغی است.

به گفته وی همچنین ۱۸ فقره تخلف تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان فرخشهر شناسایی شد.