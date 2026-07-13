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پنج فقره ساختوساز غیرمجاز در قالب طرح حکاک در شهرستان فرخشهر قلع و قمع شد.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با اجرای سراسری مرحله سوم طرح حکاک (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) در کشور، این طرح در شهرستان فرخشهر به مرحله اجرا درآمد.
یوسف باقری افزود: هدف از اجرای این طرح صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و مقابله با ساختوسازهای غیرقانونی در بستر اراضی زراعی و باغی است.
به گفته وی همچنین ۱۸ فقره تخلف تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان فرخشهر شناسایی شد.