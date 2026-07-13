به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دراجرای پویش کشوری «باید برخاست»، دانش‌آموزان مدارس ابوعلی‌سینا، امام خمینی (ره) و نیکان شهرستان شاهین‌دژ" تشکل‌های دانش‌آموزی" سرود همگانی را در محل تجمعات شبانه اجرا کردند و جلوه‌ای از شور، همبستگی و روحیه انقلابی نسل نوجوان را به نمایش گذاشتند.

این برنامه با مشارکت دبیرستان شهدای دانش‌آموز، دارالقرآن‌های مبین و شهید مطهری و همراهی سازمان دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی و طلاب شاغل، امین و امریه شهرستان شاهین‌دژ برگزار شد.

طنین سرود دانش آموزی «باید برخاست» در شاهین‌دژ طنین سرود دانش آموزی «باید برخاست» در شاهین‌دژ طنین سرود دانش آموزی «باید برخاست» در شاهین‌دژ طنین سرود دانش آموزی «باید برخاست» در شاهین‌دژ طنین سرود دانش آموزی «باید برخاست» در شاهین‌دژ طنین سرود دانش آموزی «باید برخاست» در شاهین‌دژ طنین سرود دانش آموزی «باید برخاست» در شاهین‌دژ طنین سرود دانش آموزی «باید برخاست» در شاهین‌دژ طنین سرود دانش آموزی «باید برخاست» در شاهین‌دژ طنین سرود دانش آموزی «باید برخاست» در شاهین‌دژ طنین سرود دانش آموزی «باید برخاست» در شاهین‌دژ