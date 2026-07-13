پیش‌بینی برداشت بیش‌از ۹۰ هزار و ۲۰۹ تن مرکبات از باغ‌های استان بوشهر

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال از مجموع سطح باغ‌های این استان، ۹۱ هزار و ۲۰۹ تن مرکبات برداشت شود که بخش عمده‌ای از آن مربوط به لیمو است.