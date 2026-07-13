پیشبینی برداشت بیشاز ۹۰ هزار و ۲۰۹ تن مرکبات از باغهای استان بوشهر
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: پیشبینی میشود امسال از مجموع سطح باغهای این استان، ۹۱ هزار و ۲۰۹ تن مرکبات برداشت شود که بخش عمدهای از آن مربوط به لیمو است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کبری توکلی بیان کرد: براساس محاسبات انجام شده پیشبینی میشود امسال بیش از ۷۸ هزار و۴۲۲ تن لیمو از سطح استان بوشهر برداشت شود که بیش از ۹۰ درصدآنها مربوط به باغهای شهرستانهای جم، دشتستان و دشتی و از این میان بیشترین برداشت مربوط به شهرستان جم خواهد بود.
وی با اشاره به آغاز برداشت لیمو ترش در استان بوشهر، اظهار کرد: برداشت لیمو از روزهای گذشته در سطح استان آغاز شده است و به طور معمول و طبق روال سالهای گذشته تا آخر شهریورماه ادامه دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: بیشترین رقمهای لیموترش کاشت شده در استان پرشین است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان به استانهای همجوار نیز ارسال میشود.
توکلی تصریح کرد: در زمان کنونی پنج هزار و ۲۳۳ هکتار از زمینهای کشاورزی استان بوشهر زیر کشت مرکبات است که ۸۱.۶ درصد آن معادل ۴ هزار و ۲۷۵ هکتار آن مربوط به باغات لیمو است.
توکلی یادآور شد: در سالهای اخیر با توجه به تغییر اقلیم و گرم شدن چند درجهای دما، کاهش نزولات جوی و کمبود منابع آبی، به باغداران توصیه میشود باغهای خود را به صورت متراکم و در زیر سایبان ساخت کنند تا ضمن محافظت آنها از آسیبهای احتمالی بهرهوری نیز افزایش یابد.
وی اظهار کرد: عمده تولید لیموی استان بوشهر به مصرف تازه خوری میرسد و مازاد مصرف این محصول، به میادین میوه و تره بار تهران و استانهای همجوار ارسال میشود.