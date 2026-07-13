به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به رشد چشمگیر تردد کالا از مرز‌های این استان، از جهش ۹ برابری واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی از طریق مرز‌های آذربایجان‌غربی خبر داد.

محمد رضا اصغری در دیدار با روح‌الله محبوبی مدیرکل بازرسی استان اظهار داشت: میزان واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی از طریق مرز‌های استان با رشدی بی‌سابقه، ۹ برابر شده و به بیش از ۶۰۰ هزار تن رسیده است که این امر نقش راهبردی آذربایجان‌غربی را در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی کشور به شکلی محسوس ارتقا خواهد داد.

وی با اشاره به چالش‌های اقلیمی، افزود: با وجود تغییرات اقلیمی، آذربایجان‌غربی همچنان در زمره استان‌های پیشرو کشور قرار دارد؛ به گونه‌ای که تولید گندم در این استان حدود ۲ برابر و سایر محصولات کشاورزی نیز میانگین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت برنامه‌های ترویجی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اجرای برنامه‌های ترویجی و اطلاع‌رسانی به‌موقع، خسارت ناشی از سرمازدگی در استان حدود ۸ برابر کاهش یافته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که این استان در ارزیابی عملکرد یک سال گذشته، جزو استان‌های برتر کشور شناخته شده است.

اصغری در ادامه با تبیین اولویت‌های اجرایی و با تقدیر از حمایت‌های مقام عالی استان از بخش کشاورزی گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه روستابازار‌ها و تسهیل فرآیند واردات و صادرات مستقیم از محور‌های اصلی دستور کار ما قرار دارد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی در خصوص مدیریت منابع آب و احیای دریاچه ارومیه افزود: در راستای مقابله با خشکسالی و اجرای طرح‌های احیای دریاچه ارومیه، اقدامات مؤثری در بخش کشاورزی صورت گرفته و در حال حاضر اجرای ۱۰۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار و اصلاح الگوی کشت با جدیت در دست اجراست.

در این نشست، روح‌الله محبوبی مدیرکل بازرسی استان نیز با اشاره به انسجام میان دستگاه‌های اجرایی و تقدیر از تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی، اظهار داشت: در آذربایجان‌غربی فضای همدلی و هماهنگی میان نهاد‌های حاکمیتی و اجرایی حاکم است که این موضوع بازتاب مثبتی در بخش کشاورزی نیز داشته است.