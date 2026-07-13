به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،دادستان بم در بازدید از این ایستگاه، از نزدیک در جریان گلایه‌های مسافران قرار گرفت. شهروندان از نبود آب‌سردکن، بوفه، سیستم سرمایشی و گرمایشی، کمبود تاکسی، نامناسب بودن روشنایی و وضعیت بلوار دسترسی و همچنین تأخیر‌های طولانی قطار‌ها بدون اطلاع‌رسانی مناسب انتقاد کردند.

دادستان بم با تأکید بر اینکه این موضوع از مصادیق حقوق عامه است، گفت: با برگزاری جلسه‌ای با مسئولان مربوطه، رفع مشکلات ایستگاه راه‌آهن بم با جدیت پیگیری خواهد شد و دستگاه قضایی تا حصول نتیجه، این مطالبات را دنبال می‌کند.