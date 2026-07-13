کارشناس هواشناسی فارس گفت: برای امروز در برخی مناطق جنوبی و غربی استان احتمال افزایش ابر ، وزش باد و بارش ضعیف باران پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، حسینی افزود: امروز در در نوار جنوبی و برخی نقاط غرب استان ، احتمال رعد و برق و بارش پراکنده باران در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

وی بیان داشت: در مناطق شرقی و جنوبی استان هم در ساعات بعد از ظهر افزایش وزش باد همراه با خیزش گرد و خاک پیش بینی شده است.

هوای گرم هم تا پایان هفته ماندگار است، اما ساعات صبح کمی از شدت گرما کاسته می‌شود.

کارشناس هواشناسی فارس گفت: در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هم جوی نسبتاً پایدار در مناطق مختلف استان حاکم خواهد بود و وزش باد عصرگاهی در مناطق شرقی و جنوبی استان پیش بینی شده است.