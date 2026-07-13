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جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان با محوریت تسهیلات سفر ریاستجمهوری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در این نشست بر ضرورت تسریع در روند پرداخت این تسهیلات جهت کمک به رونق تولید و اشتغالزایی در استان تأکید کرد.
مهرام روانبخش با اشاره به نقش ستاد تسهیل در رفع چالشهای پیشروی واحدهای صنعتی، خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و سیستم بانکی برای تحقق حداکثری مصوبات سفر شد.
در پایان این نشست، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع اداری و بانکی جهت بهرهمندی واحدهای تولیدی از تسهیلات سفر ریاستجمهوری اتخاذ و بر پیگیری مستمر مصوبات تا حصول نتیجه تأکید شد.