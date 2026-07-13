به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در این نشست بر ضرورت تسریع در روند پرداخت این تسهیلات جهت کمک به رونق تولید و اشتغال‌زایی در استان تأکید کرد.

مهرام روانبخش با اشاره به نقش ستاد تسهیل در رفع چالش‌های پیش‌روی واحد‌های صنعتی، خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی برای تحقق حداکثری مصوبات سفر شد.

در پایان این نشست، راهکار‌های عملیاتی برای رفع موانع اداری و بانکی جهت بهره‌مندی واحد‌های تولیدی از تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری اتخاذ و بر پیگیری مستمر مصوبات تا حصول نتیجه تأکید شد.