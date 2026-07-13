زائر شهرستان آباده در مسیر زیارت امام حسین علیه السلام به شهرستان‌های باشت و‌گچساران رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علیرضا امیدوار ساکن آباده از توابع استان فارس است که در نهمین سال پیاپی به صورت پیاده به نجف اشرف و‌کربلای معلی سفر می کند.

این زائر آباده‌ای با عبور از استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و‌ خوزستان و ازطریق مرز شلمچه وارد کشور عراق و مسیر نجف تا کربلا را نیز پیاده طی می کند.

علیرضا امیدوار مسیر‌های داخلی را در مدت زمان هفده روز طی می کند

زائر پیاده آباده‌ای در مسیر پیاده روی خود به سمت کربلا شهرستان‌های باشت و‌گچساران را پشت سر گذاشت و میهمان مردم باشت بود.