باشت میزبان زائر پیاده آبادهای در مسیر کربلا
زائر شهرستان آباده در مسیر زیارت امام حسین علیه السلام به شهرستانهای باشت وگچساران رسید.
این زائر آبادهای با عبور از استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و ازطریق مرز شلمچه وارد کشور عراق و مسیر نجف تا کربلا را نیز پیاده طی می کند.
علیرضا امیدوار مسیرهای داخلی را در مدت زمان هفده روز طی می کند
زائر پیاده آبادهای در مسیر پیاده روی خود به سمت کربلا شهرستانهای باشت وگچساران را پشت سر گذاشت و میهمان مردم باشت بود.
او برای تسهیل شرایط جوی عصرها و شبها را برای حرکت انتخاب می کند.