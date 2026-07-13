تیم سفیران سلامت با حضور در مناطق کم برخوردار و دور از استان در سمیرم حاضر شدند و با حضور پزشکان متخصص به بیماران خدمات رایگان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: در این اردوی جهادی متخصصان داخلی، گوش و حلق و بینی، چشم پزشک، زنان و قلب به ۵۰۰ بیمار خدمات درمانی ارائه دادند.

مهدی بقایی افزود: تعدادی از بیماران برای ادامه درمان به بیمارستان‌های تامین اجتماعی استان معرفی شدند.

وی گفت: این خدمات در درمانگاه بیمارستان سید الشهدا و با همکاری کادر درمان بیمارستان سید الشهدا سمیرم ارائه شد.