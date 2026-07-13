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در راستای بهبود فرآیندهای عملیاتی و تسهیل امور مسافران، کانترهای اختصاصی پذیرش (Priority Check-in) در فرودگاه بینالمللی کیش راهاندازی شد. این اقدام با هدف کاهش زمان انتظار و افزایش سرعت انجام امور در بخش پذیرش انجام گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به منظور ارتقای کیفیت خدمات فرودگاهی و بهبود روند عبور و مرور مسافران، فرآیند پذیرش در فرودگاه بینالمللی کیش با رویکردی جدید بازنگری شد. بر اساس این طرح، کانترهای اختصاصی پذیرش برای ارائه خدمات سریعتر و متمرکز به گروههای مشخصی از مسافران فراهم شده است.
طبق گزارشهای عملیاتی، این خدمات اختصاصی در محدوده کانتر شماره ۱۵ فرودگاه کیش متمرکز شده و شامل دو گروه از کاربران میشود: مسافران کلاس تجاری و دارندگان کارت کیشوندی. هدف از این تغییر در ساختار عملیاتی، کاهش تراکم در کانترهای عمومی و تسریع در فرآیند چکاین (Check-in) مسافران است.
این اقدام در چارچوب برنامههای استانداردسازی خدمات فرودگاهی و با هدف بهبود شاخصهای رضایتمندی مسافران به همت کیش ایر انجام شده است.