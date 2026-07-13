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استاندار چهارمحال و بختیاری بر تشدید نظارت بر نانواییها، برخورد قاطع با تخلفات و تسریع در دوگانهسوز شدن نانواییهای استان تأکید کرد.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در کارگروه آرد و نان استان، نان را اصلیترین قوت مردم دانست و گفت: هرگونه اختلال در زنجیره گندم، آرد و نان بهطور مستقیم بر معیشت و رضایتمندی مردم اثر میگذارد، از اینرو تصمیمات این کارگروه باید کاملاً کارشناسی، اثرگذار و مبتنی بر واقعیتهای میدانی باشد.
وی با تأکید بر اینکه کیفیت نان حق مردم است، افزود: مردم باید نان سالم، بهداشتی، باکیفیت و با وزن و قیمت مصوب دریافت کنند و نظارت بر نانواییها باید بهصورت هوشمند، مستمر و مؤثر انجام شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به گزارشهای مردمی درباره کمفروشی و کیفیت نامناسب نان، از فرمانداران خواست با فعالسازی کارگروههای شهرستانی، نظارت و بازرسی مستمر از نانواییها و بازار را در دستور کار قرار دهند و با تخلفاتی همچون کمفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و سوءاستفاده از سهمیه آرد برخورد قاطع داشته باشند.
مردانی همچنین بر ساماندهی سهمیههای آرد روستایی و عشایری تأکید کرد و گفت: توزیع سهمیه باید بر اساس آمار واقعی جمعیت و جلوگیری از دریافت همزمان سهمیههای مختلف انجام شود.
وی دوگانهسوز شدن نانواییها را از الزامات پدافند غیرعامل و حفظ پایداری تأمین نان در شرایط بحرانی دانست و خواستار تسریع در اجرای این طرح با همکاری فرمانداران، دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و نهادهای حمایتی شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری هدف نهایی این اقدامات را تأمین پایدار نان باکیفیت و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: هیچ نقطهای از استان نباید دغدغه تأمین نان داشته باشد و همه دستگاهها در قبال اجرای مصوبات این کارگروه مسئول و پاسخگو هستند.