سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با هدف جهانی‌سازی پیام اربعین و تجلی آرمان‌های نخستین زائر اربعین امسال، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) دوازدهمین دوره «جایزه جهانی اربعین» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حالی که جهان اسلام در یاد و خاطره رهبر شهید، آرمان‌های مقاومت را بازخوانی می‌کند، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تکیه بر میراث ماندگار ایشان، شکوه بی‌مانند اربعین را در قالب جایزه جهانی، به عرصه‌ای برای جهانی‌سازی حقیقت بدل کرد.

این اقدام، پاسخی است به ضرورت حفظ مسیر رهبری شهید در مسیر پیاده‌روی اربعین؛ مسیری که امروز با تکیه بر آموزه‌های ایشان، از مرزها فراتر رفته و به یک تمدن جهانی بدل شده است.

رشته‌های این دوره شامل عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، شعر، نواهای اربعینی و فعالان فضای مجازی است.

سازمان فرهنگ، در سالی که سایه فقدان رهبر انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای (ره) بر کالبد امت و جهان اسلام سنگینی می‌کند، با نگاهی به شکوهِ اربعین، مسئولیت خود را در تبیین حقایق این سفر معنوی دوچندان می‌بیند.

از این رو، دوازدهمین دوره «جایزه جهانی اربعین» شامل جایزه ویژه روایت اربعین ایران با محوریت «صلابت امام شهید، بعثت مردم رشید» و «مظلومیت کودکان شهید میناب و شجاعت رزمندگان غیور» نیز می‌شود.

مهلت ارسال آثار برای این دوره از جایزه تا دهم آبان ماه سال جاری تعیین شده است؛ علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق تارنمای رسمی جایزه جهانی اربعین و یا شماره تلفن ۰۹۳۹۵۹۹۹۳۹۳ در شبکه‌های اجتماعی این جایزه جهانی ارسال کنند.

جایزه جهانی اربعین در سال جاری، تنها یک رویداد برای تقدیر از برگزیدگان نیست؛ بلکه واکنشی آگاهانه به نیاز روز جهان برای بازخوانی پیام‌های تمدن‌ساز اربعین در سایه هدایت‌های ماندگار امام شهید انقلاب است.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به عنوان بازوی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران با برگزاری این دوره، تلاش دارد در دورانِ فقدانِ جسمانیِ رهبر شهید، با تکیه بر میراث معنوی، آموزه‌های راهبردی ایشان و بازتولید همان روحیه مقاومت در قالب تولیدات فرهنگی و علمی است با طرح جایزه‌ای فرامرزی، پلی میان آموزه‌های قدسی اربعین و ضرورت حفظ مسیر ترسیم شده توسط قائد شهید امت برقرار سازد تا ثابت نماید اگرچه رهبر از میان ما رفته، اما مسیر او در دل هر پژوهشگر و هر پیام‌آور حق، زنده و جاری است.