فرمانده منطقه انتظامی میاندوآب از شناسایی و دستگیری عاملان نزاع و درگیری منجر به قتل در کمتر از ۲ ساعت خبرداد.

دستگیری عاملان نزاع و درگیری منجر به قتل در میاندوآب د وساعت پس از ارتکاب جرم

دستگیری عاملان نزاع و درگیری منجر به قتل در میاندوآب د وساعت پس از ارتکاب جرم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده منطقه انتظامی میاندوآب اظهار داشت: در پی اعلام شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع دسته جمعی منجر به قتل در یکی از پارک‌ها و تفرجگا‌های شهرستان میاندوآب، موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ امام (ره) انتظامی این شهرستان قرارگرفت.

سرهنگ فخرالدین رستم پور افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی و ضربتی در کمتر از ۲ ساعت عاملان نزاع و درگیری و قتل را در سطح شهرستان شناسایی و طی عملیاتی ضربتی ۸ نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب با اشاره به اینکه علت و انگیزه قتل با سلاح سرد، اختلافات شخصی با همدیگر اعلام شده که در نتیجه این درگیری یک نفر در اثر جراحت زیاد فوت و ۳ نفر دیگر مجروح شده و تحت مداوا هستند؛ خاطر نشان کرد: متهمین پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.