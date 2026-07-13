به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ایرج سپیدکار رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نمین با بیان اینکه عملیات مرمت مسجد جامع شهر نمین شروع شده است اظهار کرد: در راستای حفاظت و صیانت از بنا‌های تاریخی و مذهبی شهرستان، از محل اعتبارات سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مبلغ ۲ میلیارد تومان برای اجرای عملیات مرمت و بازسازی مسجد جامع تاریخی نمین اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه این عملیات شامل مرمت و اصلاح بخش‌های آسیب‌دیده بنا، استحکام‌بخشی قسمت‌های نیازمند تعمیر، بهسازی بخش‌هایی از سازه و اجرای اقدامات حفاظتی با رعایت اصول فنی و ضوابط مرمتی است و هم‌اکنون در حال اجراست افزود: تلاش خواهیم کرد ضمن تسریع در روند اجرای پروژه، عملیات مرمت دقیق و باکیفیت انجام شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی شهرستان نمین، تاریخ احداث مسجد جامع شهر نمین را سال ۱۲۷۶ هجری قمری عنوان و گفت: مسجد در شمال شرقی میدان اصلی شهر نمین واقع شده است و به‌عنوان یکی از بنا‌های ارزشمند تاریخی و مذهبی شهرستان، از جایگاه ویژه‌ای در هویت فرهنگی منطقه برخوردار است و اجرای این پروژه گامی مؤثر در راستای حفظ و ماندگاری این اثر تاریخی برای نسل‌های آینده خواهد بود.