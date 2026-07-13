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طرح «حامی» با هدف جبران و تثبیت یادگیری دانشآموزان، در دبستان شهید حاجی آبادی بیرجند افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: طرح «حامی» با هدف جبران و تثبیت یادگیری دانشآموزان، در دبستان شهید حاجی آبادی بیرجند افتتاح شد.
مرتضوی با اشاره به اینکه طرح حامی نماد تحقق عدالت آموزشی است، افزود: هماکنون طرح «حامی» با مشارکت جهادی معلمان و نیروهای حق التدریس، مدیران و معاونان مدارس و راهبران آموزشی و تربیتی در سراسر خراسان جنوبی در حال اجراست.
وی با بیان اینکه هدف عدالت آموزشی، کیفیت آموزشی، ایجاد امیدواری و روحیه شادابی و نشاط اجتماعی، ایجاد گفتمان آموزشی در طرح حامی است، گفت: در این طرح دانش آموزانی که نمره نیاز به تلاش بیشتر گرفتهاند میتوانند در دورس جبرانی درسهای ریاضی، فارسی و علوم اول تا ششم شرکت کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: این طرح تابستان امسال در دو مرحله اجرا میشود مرحله اصلی از امروز آغاز شده و تا پایان مرداد ادامه دارد و مرحله تکمیلی از اول تا ۱۵ شهریور اجرا میشود.