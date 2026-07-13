برگزارکنندگان رقابت‌های والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال پسر آسیا در چین، با اجرای شیوه‌ای متفاوت، دو مسابقه را به صورت همزمان در یک سالن برگزار می‌کنند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ از یکشنبه ۲۱ تیرماه به میزبانی شهر هایکو چین آغاز شده و تا ۲۷ تیرماه ادامه خواهد داشت.

مسابقات در سالن «وو‌یوان ریور» برگزار می‌شود؛ سالنی با ظرفیت حدود ۲۰ هزار نفر که برگزارکنندگان با نصب جداکننده‌هایی در میانه آن، فضای سالن را به دو بخش مجزا تقسیم کرده‌اند و دو زمین مسابقه را در کنار یکدیگر جانمایی کرده‌اند. به این ترتیب، هر مسابقه از ظرفیت تقریبی ۱۰ هزار تماشاگر بهره می‌برد.

این شیوه برگزاری اگرچه می‌تواند از نظر مدیریت زمان، استفاده از امکانات و کاهش هزینه‌های اجرایی مزایایی به همراه داشته باشد، اما چالش‌هایی نیز ایجاد کرده است. نزدیکی دو زمین، احتمال ورود توپ از زمین مجاور و همچنین تأثیر احتمالی صدای سوت داوران یا تشویق تماشاگران بر تمرکز بازیکنان، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه تیم‌های حاضر قرار گرفته است.

در اسناد رسمی منتشر شده پیش از آغاز مسابقات، فدراسیون والیبال چین بر نیاز به دو زمین مسابقه برای برگزاری این رقابت‌ها تأکید کرده بود، اما درباره استقرار هر دو زمین در یک سالن توضیحی ارائه نشده بود و به نظر می‌رسد این تصمیم در مرحله اجرای مسابقات اتخاذ شده است.

باید منتظر ماند تا گزارش نهایی ناظران فنی کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون جهانی والیبال مشخص کند که این شیوه برگزاری تا چه اندازه با استاندارد‌های بین‌المللی مطابقت دارد و آیا در رقابت‌های آینده نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در پایان دومین روز مسابقات، تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال ایران نیز با شکست هند، دومین پیروزی خود را کسب کرد و در صدر جدول گروه دوم این رقابت‌ها باقی ماند.