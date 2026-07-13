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همزمان با اجرای طرح سراسری «مهتاب»، ۱۰۰ گروه ویژه عملیاتی برای ساماندهی ۶۰ هزار نقطه شناساییشده از انشعابات غیرمجاز برق در استان تهران اعزام شدند که این اقدام تاکنون منجر به کاهش ۱۸۰۰ مگاواتی مصرف برق در سطح استان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کرد که همزمان با آغاز طرح سراسری مهتاب، ۱۰۰ گروه ویژه عملیاتی در سراسر استان برای شناسایی و ساماندهی انشعابات غیرمجاز به کار گرفته شدهاند. بر اساس آمارهای ارائهشده، تاکنون ۶۰ هزار نقطه احتمالی برای انشعابات غیرقانونی شناسایی شده است که عملیات بررسی و برخورد با این موارد در دست اجراست.
مدیرعامل توزیع برق استان تهران تأکید کرد که اجرای این طرح جهادی منجر به نتایج ملموسی در مدیریت انرژی شده است و تا این لحظه، حدود هزار و ۸۰۰ مگاوات کاهش مصرف برق در سطح استان به ثبت رسیده است.