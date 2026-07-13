به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کرد که همزمان با آغاز طرح سراسری مهتاب، ۱۰۰ گروه ویژه عملیاتی در سراسر استان برای شناسایی و ساماندهی انشعابات غیرمجاز به کار گرفته شده‌اند. بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، تاکنون ۶۰ هزار نقطه احتمالی برای انشعابات غیرقانونی شناسایی شده است که عملیات بررسی و برخورد با این موارد در دست اجراست.

مدیرعامل توزیع برق استان تهران تأکید کرد که اجرای این طرح جهادی منجر به نتایج ملموسی در مدیریت انرژی شده است و تا این لحظه، حدود هزار و ۸۰۰ مگاوات کاهش مصرف برق در سطح استان به ثبت رسیده است.