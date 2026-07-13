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معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران از پیشرفت ۹۵ درصدی مرحله دوم طرح احیا و ساماندهی روددره فرحزاد خبر داد و گفت: این طرح با احیای ۵۵ هکتار از زیستبوم طبیعی بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داود گودرزی، با اشاره به روند اجرای طرح احیا و ساماندهی روددره فرحزاد گفت: این طرح با وسعتی حدود ۱۵۰ هکتار از محدوده کوهسار و جاده امامزاده داوود آغاز شده و تا ابتدای بوستان نهجالبلاغه امتداد دارد.
وی افزود: طرح ساماندهی روددره فرحزاد در سه مرحله برنامهریزی شده است. مرحله نخست از پل خوشمرام تا پل آبشار اجرا و بهرهبرداری شده است. مرحله دوم از پل آبشار تا بوستان نهجالبلاغه را در بر میگیرد و مرحله سوم نیز از محدوده کوهسار و جاده امامزاده داوود تا پل خوشمرام امتداد دارد که اجرای آن با هدف احیای اکولوژیک و تثبیت بستر طبیعی در برنامه قرار دارد.
گودرزی ادامه داد: مرحله دوم طرح به علت برخورداری از پوشش گیاهی مناسب، نقش مهمی در اتصال شهر به طبیعت دارد و با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته است. این بخش با رویکرد تلفیق منظر طبیعی با کاربریهای تفریحی، ورزشی و زیستمحیطی طراحی شده و به یکی از مهمترین اکوپارکهای پایتخت تبدیل خواهد شد.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجامشده در مرحله دوم گفت: تاکنون حدود سه کیلومتر پیادهراه، ۲.۵ کیلومتر مسیر دوچرخهسواری کوهستان، پل سنگی آبشار و ساماندهی خیابان آبشار و ورودی پروژه با الگوی معماری منطقه البرز اجرا شده است.
وی افزود: همچنین بیش از ۵۵ هکتار از زیستبوم روددره احیا شده، بیش از ۱۰۰ مورد تجاوز به حریم رودخانه رفع و بستر طبیعی آزادسازی شده است. آزادسازی حدود ۴۰ ملک، لایروبی مسیر رودخانه، ساماندهی ورود پسابها، بهرهبرداری از تصفیهخانه ذوالفقار، اجرای دو تصفیهخانه دیگر و احیای قنوات نیز از دیگر اقدامات مهم این طرح است.
گودرزی با تأکید بر اینکه تکمیل این طرح نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاههای مسئول است، گفت: همکاری نزدیک شهرداری تهران و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نقش مهمی در تسریع روند اجرای طرح، تأمین امنیت پایدار محدوده، رفع معارضات و برطرف کردن موانع اجرایی داشته و این همافزایی تا زمان بهرهبرداری کامل طرح با قوت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تأمین امنیت، ساماندهی معارضان محلی و ایجاد شرایط مناسب برای اجرای عملیات عمرانی، از الزامات پیشبرد چنین طرحهای بزرگی است و خوشبختانه تعامل سازنده میان مدیریت شهری و پلیس، روند اجرای طرح را تسهیل کرده است.
گودرزی با تأکید بر اینکه هدف این طرح تنها اجرای عملیات عمرانی نیست، تصریح کرد: احیای بستر طبیعی روددره، حفاظت از منابع زیستمحیطی، افزایش تابآوری شهری و ایجاد فضایی ایمن، سالم و سرزنده برای شهروندان، مهمترین اهداف این طرح محسوب میشود.
وی در پایان گفت: با بهرهبرداری از مرحله دوم و تکمیل سایر مراحل طرح، روددره فرحزاد به یکی از مهمترین کریدورهای طبیعی، تفریحی و گردشگری تهران تبدیل خواهد شد و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفاظت از سرمایههای طبیعی پایتخت ایفا خواهد کرد.