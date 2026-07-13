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آخرین بار حدود یک هفته پیش در مسیر اقتدار دریانوردی کردیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، هدف از این سفر، تهیه گزارش از رفت و آمد شناورها براساس نظم ایرانی موجود در تنگه هرمز بود.
مشاهدات میدانی نشان میدهد هم کشتیهای تجاری و هم نفت کشها برای ورود و خروج با نیروی دریایی سپاه هماهنگ میکردند.
نیروی دریایی سپاه تنها مسیر امن در تنگه هرمز را از جنوب جزیره لارک تعریف کرد، اما ارتش تروریستی آمریکا برخی شناورها را برای عبور از مسیر غیر قانونی ترغیب میکرد.
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نیروی دریایی سپاه از نیمه شب سه روز پیش و بعد از شلیک به شناورهای متخلف دوباره تنگه هرمز را بست و اعلام کرد تا رفع مداخله بیگانگان این تنگه بسته میماند.