مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، امروز با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و جمعی از خانواده‌های شهدا در مصلای امام علی (ع) کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،شرکت‌کنندگان در سومین روز پس از تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایشان، با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، تجدید بیعت کردند.

در این مراسم، برافراشته شدن پرچم سرخ «یالثارات الحسین» در مصلای کرمان، نمادی از تأکید مردم بر ادامه راه شهیدان و خونخواهی رهبر شهید انقلاب عنوان شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان در این مراسم با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم گفت: تقوا، علم و جهاد سه معیار اصلی فضیلت در قرآن هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی با بیان اینکه تقوای سیاسی از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید انقلاب بود، افزود: ایشان هرگز در پی کسب جایگاه رهبری نبود و این مسئولیت را مشیت الهی می‌دانست و همواره از خداوند می‌خواست که گرایش‌های جناحی در تصمیم‌گیری‌هایش تأثیر نگذارد.

وی همچنین علم، درایت، فهم و مدیریت رهبر شهید انقلاب را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع و بزرگداشت ایشان در داخل و خارج از کشور، جلوه‌ای از تحقق معیار جهاد و فضیلت آن در نگاه قرآن کریم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی نیز در این مراسم با تشریح ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت توجه به سیره و اندیشه‌های ایشان تأکید کرد و گفت: اکنون که ایشان در میان ما نیست، باید سخنان و رهنمودهایش بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی به مردم، به‌ویژه مدیران، توصیه کرد کتاب صوتی «۴۴ ویژگی رهبر شهید» را که در ۱۶۰ دقیقه تهیه و منتشر شده است، مطالعه و گوش کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: اخلاص، شجاعت، آزادگی، اخلاق دینی، تواضع، انصاف، سعه‌صدر و اشراف بر حوزه‌های مختلف از مهم‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب بود و ایشان همواره برای رضای الهی سخن می‌گفت، تصمیم می‌گرفت و عمل می‌کرد.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در کرمان با مداحی و عزاداری حاضران به پایان رسید.