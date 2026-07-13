به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نوربخش داداشی گفت:بررسی آخرین نقشه‌ها و الگو‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که از روز سه‌شنبه روند افزایشی دما آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، دمای هوا در بیشتر مناطق خراسان شمالی طی این مدت بین سه تا چهار درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد و در مناطق جنوبی استان، دما از مرز ۴۰ درجه سانتی‌گراد نیز عبور خواهد کرد.

وی با اشاره به استقرار توده هوای گرم در منطقه گفت: این شرایط سبب حاکم شدن هوای بسیار گرم در اغلب شهرستان‌های استان خواهد شد و انتظار می‌رود ساعات میانی روز با افزایش محسوس گرما همراه باشد؛ از این رو رعایت توصیه‌های ایمنی و بهداشتی برای کاهش مخاطرات ناشی از گرمای هوا ضروری است.

وی با اشاره به افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع، عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی استان افزود: خشک بودن پوشش گیاهی در کنار افزایش دما، احتمال بروز و گسترش آتش‌سوزی را افزایش می‌دهد و لازم است گردشگران، دامداران، کشاورزان و بهره‌برداران منابع طبیعی از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از دامداران و کشاورزان نیز خواست با توجه به افزایش دمای هوا، نسبت به تأمین آب کافی برای دام‌ها، جلوگیری از تنش گرمایی در واحد‌های دامی و اتخاذ تمهیدات لازم برای حفاظت از محصولات کشاورزی اقدام کنند.